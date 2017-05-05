Парад Победы порадует россиян новинками военной техники

На Параде, посвященном 72-й годовщине Победы России над фашистской Германией, ожидается появление новинок военной техники, разработанной военно-промышленным комплексом в рамках программы вооружения-2020.

На главную площадь страны выйдут бронеавтомобили «Тигр», многотонные ракетные установки и «арктические многоножки», сообщает газета «Известия».

Приспособленные к суровым условиям два арктических зенитно–ракетных комплекса - Тор-М2ДТ и «Панцирь–СА» - могут стать звездами грандиозного мероприятия. Они созданы на базе двухзвенного гусеничного транспортера, способны с легкостью преодолевать снежные торосы, передвигаться по болотам и при этом не тонуть.

При этом зенитно-ракетные комплексы оснащены такими ракетами, которые способны сбивать не только самолеты и вертолеты, но и крылатые ракеты противника на высоте от 10 метров до 10 километров на расстоянии 16-20 км.