Ветеранов в Свердловской области поздравили с Днем Победы просроченным майонезом

Как пишет Ура.ру , пенсионерку решило поздравить предприятие, на котором она трудилась много лет. Вернувшись домой, женщина показала подарок внукам. Оказалось, что ей подарили целый пакет просроченного майонеза.

Судя по дате изготовления, указанной на упаковке, срок годности продукта истек в апреле. Правда на сайте производителя есть примечание, что при температуре хранения до 18 градусов срок годности продлевается на 30 суток. Однако достоверно неизвестно при какой температуре хранилась данная партия.