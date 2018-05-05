Казачьи праздники и конный пробег: Дом дружбы народов появится в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле прошел консультативный совет, в котором приняли участие представители религиозных и общественных организаций. На собрании были рассмотрены вопросы создания Дома дружбы народов, взаимодействия с казачьими объединениями, вопросы патриотического воспитания молодежи.

Представители казачьего сообщества рассказали, как можно повысить интерес молодежи к подобным объединениям. В частности, для повышения интереса общества к обычаям уральских казаков в Нижнем Тагиле в 2018 году на базе фермерского хозяйства пройдет конный пробег по пересеченной местности. Длина маршрута составит 40 км. А следующей зимой планируется провести праздник «Встречай весну на казачьем хуторе».

Сергей Носов поддержал инициативу и сообщил, что подобные мероприятия не только полезны для воспитания молодежи, но и могут занять достойное место в туристических маршрутах города.

Также было принято решение организовать в городе Дом дружбы народов. Сергей Носов уже отдал распоряжение о поиске подходящего помещения, сообщает администрация города.