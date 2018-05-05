Советник президента России Вениамин Яковлев посетил Екатеринбург

Вениамин Федорович Яковлев, советник президента РФ, нанес визит в столицу Свердловской области . По данным регионального правительства, в Екатеринбург Яковлев прибыл по рабочим вопросам.

5 мая с 9 утра он посетил различные объекты на территории области и встретился с гражданами, пишет Znak.