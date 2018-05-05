Советник президента России Вениамин Яковлев посетил Екатеринбург
5 мая, 14:30Общество
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5 мая советник президента России нанес визит в Екатеринбург.
Сюжеты: Екатеринбург
Вениамин Федорович Яковлев, советник президента РФ, нанес визит в столицу Свердловской области. По данным регионального правительства, в Екатеринбург Яковлев прибыл по рабочим вопросам.
5 мая с 9 утра он посетил различные объекты на территории области и встретился с гражданами, пишет Znak.
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