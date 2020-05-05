Ritual.ru: преимущества ритуальной службы, проверенной временем

И, если первые пока только пробуют свои силы в отлаживании рабочих процессов, то у вторых уже есть опыт, наработки и связи с задействованными организациями.

Перечень основных услуг

Комплекс услуг полноценной ритуальной службы включает:

выезд представителя для личной встречи по указанному клиентом адресу;

помощь в организации транспортировки тела в морг;

составление списка документов, необходимых для подготовки тела и захоронения;

поиск места в колумбарии, на кладбище;

оформление договора с копщиками, оркестром, фирмами, предоставляющими ритуальные лифты;

аренду помещения для прощания;

разработку сценария, привлечение священника или церемониймейстера, составление меню;

выбор специализированного транспорта.

Кроме того, в такую службу можно обратиться для проведения эксгумации, создания посмертной маски, перезахоронения, проведения VIP-церемонии.

Возможность дешево купить ритуальные товары

Давно работающие службы имеют долгосрочные отношения с поставщиками ритуальных принадлежностей, аксессуаров. Поэтому могут не только предоставить клиенту широкий выбор, но и предложить товары по низкой цене. Такое становится возможным только в отсутствие посреднических наценок и наличии продукции разных ценовых категорий.В ассортименте всегда есть гробы, венки, цветочные корзины, траурные ленты, надгробия, памятники, религиозная атрибутика, специализированный текстиль, памятные таблички, трафареты.

Кого выбрать

Очевидно, что самым разумным решением будет выбор агентства с хорошей репутацией, широко известного в столице и области. К таким относится специализированная служба Москвы и области Ritual.ru.Помимо полного комплекса услуг, служба дает возможность купить в своем онлайн-магазине все известные ритуальные товары, а также:

дает консультации по использованию положенных льгот, получению скидок и выплат;

организует и проводит онлайн-трансляцию похоронной церемонии в реальном времени;

формирует пакеты услуг разной стоимости;

предоставляет рассрочку, скидки владельцам городских социальных карт.

После выбора пакета, набора услуг и товаров возникновение дополнительных расходов полностью исключено. И самое главное – все можно сделать удаленно, по интернету: проконсультироваться, узнать цены, выбрать и заказать траурные принадлежности, вызвать агента. Персонал владеет знанием законов, обучен правилам общения с людьми, находящимися в сложной жизненной ситуации.