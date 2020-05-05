Владимир Путин 6 мая проведёт совещание по ситуации с COVID-19
Сегодня, 17:47ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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6 мая президент России Владимир Путин планирует провести совещание по ситуации с коронавирусом в стране. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Сюжеты: Коронавирус
На совещании будут заслушаны рекомендации по выходу из режима ограничений после майских праздников с учётом актуальной на 6 мая статистики по заболеваемости. Помимо этого, правительство должно отчитаться перед президентом по реализации принятых решений по поддержке экономики и населения. Также кабинет министров подготовят отчёт по решению вопроса с безработицей в стране.
Владимир Путин в своём последнем обращении заявил о продлении режима ограничений и нерабочих дней до 11 мая. Президент обратился к жителям страны с просьбой соблюдать карантинные меры во время майских праздников, чтобы не подорвать усилия по борьбе с коронавирусом.
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