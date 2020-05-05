Владимир Путин 6 мая проведёт совещание по ситуации с COVID-19

На совещании будут заслушаны рекомендации по выходу из режима ограничений после майских праздников с учётом актуальной на 6 мая статистики по заболеваемости. Помимо этого, правительство должно отчитаться перед президентом по реализации принятых решений по поддержке экономики и населения. Также кабинет министров подготовят отчёт по решению вопроса с безработицей в стране.