После дождей в Нижний Тагил придет сухая и теплая погода

После дождей в Нижний Тагил придет сухая и теплая погода
После дождей в Нижний Тагил придет сухая и теплая погода
Сегодня, 11:07ОбществоФото: Евгения Гаева
После дождей 5 и 6 мая в Нижний Тагил к концу недели придет сухая и теплая погода, которая по долгосрочным прогнозам синоптиков задержится до середины мая.

По данным Gismeteo, в Нижнем Тагиле 5 и 6 мая местами пройдут небольшие дожди. К четвергу температура воздуха опустится до +8 градусов днем и +2 ночью, ожидается сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду.

Однако уже в пятницу, 7 мая западный ветер стихнет, а столбики термометров поднимутся +18 градусов, ночью в низинах возможны заморозки.

В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду — до +22 днем и +6 ночью. Тепло по долгосрочным прогнозам метеорологических служб установится в Нижнем Тагиле вплоть до конца следующей недели.

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