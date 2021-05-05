Последний звонок прозвенит для выпускников школ Екатеринбурга 21 мая

Последний звонок прозвенит для выпускников школ Екатеринбурга 21 мая
Последний звонок прозвенит для выпускников школ Екатеринбурга 21 мая
Сегодня, 13:11ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Последний звонок в завершение учебного года прозвенит для выпускников школ Екатеринбурга 21 мая. Остальным придется учиться на 10 дней дольше.

В соответствии с распоряжением учебный год для выпускников 9-х и 11-х классов Екатеринбурга закончится 21 мая, для учащиеся 2-8-х и 10-х классов — 31 мая, а занятия у первоклассников завершатся в школах соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным в учебных заведениях, сообщает департамент образования администрации Екатеринбурга.

Последние звонки в виде торжественных линеек в школах рекомендовано организовать в последний учебный день — 21 мая.

Также известно, что вручение аттестатов выпускникам 9-х классов состоится 23 июня, а 11-классникам 1 июля.

В этом году из школ Екатеринбурга выпустятся 13,7 тысячи девятиклассников и 7,3 тысячи одиннадцатиклассников, отметили в городском департаменте образования.

Напомним, 30 апреля стартовал прием заявлений на отправку свердловских школьников в загородные оздоровительные лагеря. В первый же день приема заявления подали свыше 10 тысяч родителей екатеринбургских школьников.

Сюжеты:
Екатеринбург
выпускникишколаобществопоследний звонокучебный годЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы