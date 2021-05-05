Последний звонок прозвенит для выпускников школ Екатеринбурга 21 мая

В соответствии с распоряжением учебный год для выпускников 9-х и 11-х классов Екатеринбурга закончится 21 мая, для учащиеся 2-8-х и 10-х классов — 31 мая, а занятия у первоклассников завершатся в школах соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным в учебных заведениях, сообщает департамент образования администрации Екатеринбурга.