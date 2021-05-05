Последний звонок прозвенит для выпускников школ Екатеринбурга 21 мая

В соответствии с распоряжением учебный год для выпускников 9-х и 11-х классов Екатеринбурга закончится 21 мая, для учащиеся 2-8-х и 10-х классов — 31 мая, а занятия у первоклассников завершатся в школах соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным в учебных заведениях, сообщает департамент образования администрации Екатеринбурга.
Последние звонки в виде торжественных линеек в школах рекомендовано организовать в последний учебный день — 21 мая.
Также известно, что вручение аттестатов выпускникам 9-х классов состоится 23 июня, а 11-классникам 1 июля.
В этом году из школ Екатеринбурга выпустятся 13,7 тысячи девятиклассников и 7,3 тысячи одиннадцатиклассников, отметили в городском департаменте образования.
Напомним, 30 апреля стартовал прием заявлений на отправку свердловских школьников в загородные оздоровительные лагеря. В первый же день приема заявления подали свыше 10 тысяч родителей екатеринбургских школьников.