Фонтаны заработали в Нижнем Тагиле

Фонтаны заработали в Нижнем Тагиле
Фонтаны заработали в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:26ОбществоФото: 1MI
В Нижнем Тагиле запущена работа фонтанов. В частности, заработали «Каменный цветок» в Комсомольском сквере, три фонтана в театральном сквере, на проспекте Ленина, 46 у Центральной аптеки, на площади Славы и в сквере Пионерский на улице Ильича.

В ООО «Гидравлика», которое занимается обслуживанием фонтанов в Нижнем Тагиле TagilCity.ru рассказали, что с 1 мая сооружения работают с 12.00 до 00.00.

В 21.00 на фонтане, расположенном у ЗАГСа Ленинского района включается светомузыка. Она работает пол часа и затем отключается. В июне график работы планируется изменить.

Напомним, ООО «Гидравлика» выиграло контракт на обслуживание фонтанов в Нижнем Тагиле в 2022–2024 году. Планируется, что работать объекты будут до 30 сентября, а до 31 октября должна быть проведена подготовка к зимнему сезону.

Во время эксплуатации фонтанов должна быть обеспечена бесперебойная работа оборудования, соблюдаться график работы, а также проводиться обслуживание при необходимости. Кроме того, подрядчик должен организовать круглосуточную охрану объектов.

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