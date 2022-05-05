Ученые РФ разработали снижающую уровень сахара в крови колбасу

Ученые РФ разработали снижающую уровень сахара в крови колбасу
Ученые РФ разработали снижающую уровень сахара в крови колбасу
Сегодня, 14:59Общество
Ученые в России придумали колбасу, при употреблении которой будет снижаться уровень сахара в крови.

Как пишет 360tv.ru, о разработке рассказал доцент кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства Технологического института РГАУ-МСХА им. Тимирязева Андрей Гурин. Производство колбасы, снижающей уровень сахара в крови, могут запустить в России уже осенью текущего года. По словам эксперта, рецептура включает добавление лекарственного препарата растительного происхождения «Арфазетин», который оказывает гипогликемическое действие. Также в состав колбасы входят другие растительные продукты, в том числе настой створок фасоли. Эффективность продукта доказана в ходе исследований.

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