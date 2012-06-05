Детский праздник социально-реабилитационному центру «Улыбка» устроили полицейские (ФОТО)

Ольга Шарапова, директор центра, сетует, что лишитьсяродителей в таком нежном возрасте - это серьезная травма, поэтому главнаязадача центра - подыскать малышам хорошую семью. Сотрудники полиции тоже нестоят в стороне, для них важно, чтобы каждый ребенок был достойно утроен вжизни.

В гости к детям приехали сотрудники отделаэкономической безопасности Межмуниципального управления МВД «Нижнетагильское» ипривезли с собой витамины. Оперативники также подарили сертификаты на печатьфотографий, чтобы каждый ребенок мог собирать свою коллекцию снимков, которыенавсегда останутся с ним. В альбомы войдут фото с походов, праздников,всевозможных мероприятий.

Как рассказывает пресс-служба Управления МВД, Отдел Полиции№16 приехал в центр целой делегацией. От них на собранные средства каждыйребенок получил по разноцветной леечке, а также наборы для рисования,фотоальбомы и праздничные свечи для тортов. Детям раздали игрушки и книги,стараясь вложить максимум теплоты и заботы в каждый жест.

Праздник продолжился чтением стихов, которые ребятаприготовили специально к встрече. В тот день много говорилось о доброте,порядочности, неравнодушии, моральной поддержке, конечно, на понятном для детейязыке.

Фото с сайта uvdnt.ru