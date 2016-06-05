В Нижнем Тагиле были перепутаны бланки ЕГЭ: школа отрицает факт нарушения

В редакцию TagilCity.ru обратились родители, беспокоящиеся о результатах ЕГЭ своих детей.

В пункте проведения экзамена, созданного на базе 95-ой школы, где сдавали экзамен школа № 9 и лицей №39, организаторы в пункте проведения не смогли нормально напечатать комплекты экзаменационных материалов для школьников и перепутали работы во всех аудиториях. Результаты участников были аннулированы Екатеринбургом написала тагильчанка Ирина в редакцию TagilCity.ru о проведении ЕГЭ по русскому языку.

В школе факт нарушений в разговоре с журналистом TagilCity.ru не признали.

У вас информация неверная. У нас экзамены идут в штатном режиме. На ЕГЭ по русскому языку 30 мая тоже был штатный режим. Установленным порядком предусмотрена возможность подачи апелляции. Некоторые этим правом воспользовались. Права детей не нарушены. Решение конфликтной комиссии по апелляции может прокомментировать только управление образования рассказала журналисту TagilCity.ru заместитель директора школы №95 - Коваленко Ирина.

Получить оперативный комментарий о ситуации от управления образования Администрации Нижнего Тагила журналистам TagilCity.ru не удалось.

Необходимо отметить, что перенос экзамена не должен отразиться на поступление выпускников школ в ВУЗы. Поскольку ВУЗы страны принимают документы в течение месяца после завершения резервных дней сдачи ЕГЭ.