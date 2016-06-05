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В Нижнем Тагиле были перепутаны бланки ЕГЭ: школа отрицает факт нарушения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле были перепутаны бланки ЕГЭ: школа отрицает факт нарушения

5 июня 2016, 12:20ОбществоПавел Щербина
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