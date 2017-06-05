ТТК объявляет год миниатюрных цен

При подключении услуг от ТТК новые абоненты компании могут целый год пользоваться услугами домашнего интернета на скорости до 80 Мбит/с и телевидения по специальным низким ценам. Экономия составит до 30% от ежемесячного платежа в первый год пользования в зависимости территории оказания услуг. Заявки на подключение принимаются до 31 июля 2017 г.

Также при подключении тарифа «Годный» абоненты могут приобрести Wi-Fi роутер в рассрочку на специальных условиях - всего за 1 рубль ежемесячно в течение первого года.

С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте ttk.ru или по бесплатному телефону единого контактного центра 8 800 775 0 775.

Компания ТТК - один из ведущих российских операторов связи. Основной акционер ТТК – ОАО «РЖД», владеет 99,99% акций Компании. Компания является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России, а также входит в число лидеров среди провайдеров услуг широкополосного доступа в Интернет, телевидения и телефонии для конечных пользователей в регионах.