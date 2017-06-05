ТТК объявляет год миниатюрных цен
ТТК этим летом запускает выгодные акционные тарифы «Годный» и «Годный + ТВ» для новых абонентов.
При подключении услуг от ТТК новые абоненты компании могут целый год пользоваться услугами домашнего интернета на скорости до 80 Мбит/с и телевидения по специальным низким ценам. Экономия составит до 30% от ежемесячного платежа в первый год пользования в зависимости территории оказания услуг. Заявки на подключение принимаются до 31 июля 2017 г.
Также при подключении тарифа «Годный» абоненты могут приобрести Wi-Fi роутер в рассрочку на специальных условиях - всего за 1 рубль ежемесячно в течение первого года.
С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте ttk.ru или по бесплатному телефону единого контактного центра 8 800 775 0 775.
Компания ТТК - один из ведущих российских операторов связи. Основной акционер ТТК – ОАО «РЖД», владеет 99,99% акций Компании. Компания является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России, а также входит в число лидеров среди провайдеров услуг широкополосного доступа в Интернет, телевидения и телефонии для конечных пользователей в регионах.
ТТК эксплуатирует и обслуживает одну из крупнейших в России волоконно-оптических линий связи протяженностью более 76 000 км и пропускной способностью более 3,4 Тбит/с. Трансконтинентальная магистраль TTK EurasiaHighway имеет соединения с сетями связи практически всех соседних стран, включая Китай, Японию, Монголию, Финляндию, страны Балтии и СНГ и является оптимальным маршрутом между Европой и Азией.