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Ураган повредил кровлю Музея ИЗО в Нижнем Тагиле: произведения искусства спас самоотверженный труд работников культуры (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ураган повредил кровлю Музея ИЗО в Нижнем Тагиле: произведения искусства спас самоотверженный труд работников культуры (ФОТО)

5 июня 2017, 16:20ОбществоПавел Щербина
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