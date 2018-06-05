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Исинский тракт под Нижним Тагилом нуждается в ремонте (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Исинский тракт под Нижним Тагилом нуждается в ремонте (ФОТО)

5 июня, 16:35ОбществоСветлана Белькова
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