Исинский тракт под Нижним Тагилом нуждается в ремонте (ФОТО)

На Исинском тракте редакция TagilCity.ru обнаружила многочисленные продольные и поперечные трещины асфальта, часть дорожного покрытия крошится: крупные осколки асфальта лежат на проезжей части. Наибольшее количество повреждений - у обочины. В некоторых ямах стоит вода.

Водители опасаются в вечернее время ездить по Исинскому тракту.

До Иван-озера полностью разбитая дорога. Одни сплошные ямы. Чтобы объехать данные ямы, я вынужден съезжать на обочину, чем создаю аварийную ситуацию на дороге. Вроде до сада ехать всего 15 километров, но еду я до него около сорока минут пожаловался TagilCity.ru водитель.

Данной дорогой жители Нижнего Тагила пользуются регулярно. В летний период трафик на данной дороге возрастает. На третьем километре Исинского тракта находится родник, откуда жители Нижнего Тагила берут питьевую воду. В пяти километрах от Нижнего Тагила на Исинском водохранилище находится пляжный комплекс «Иван-озеро». По данному маршруту расположено несколько коллективных садов.

Ездить по такой дороге невозможно. Пешеходам там тоже несладко - тротуаров толком нет, а маршрут популярный - люди и купаться идут, и в сады, и за водой, и на родник. Автобус ходит нечасто, многие поэтому пешком идут пожаловался тагильчанин Игорь.

Исинский тракт начинается от автозаправки «АЗС 96». Участок от автозаправки до дорожного знака «Конец населенного пункта» стоит на балансе города. Его состояние, отмечают водители, отличается в лучшую сторону.

До знака едешь - дорога более-менее ровная, сейчас даже пешеходный поставили. Но как только выезжаешь за пределы города - словно война там прошла сетует водитель Сергей.

Ремонт Исинского тракта был в июне 2011 года. Из резервного фонда Правительства Свердловской области на ремонт данной дороги было выделено 20 миллионов рублей. Однако после, по данным собеседников редакции TagilCity.ru, объект не был поставлен на баланс Горноуральского городского округа.

В телефонном разговоре специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ГГО подтвердил, что в компьютерной базе округа Исинский тракт не числится.

Куда нам обращаться, чтобы дорогу в нормальном состоянии содержали, чтобы ям этих не было? На прямую линию к президенту? -- задаются вопросом садоводы.