Отопительный сезон 2017-2018 в Нижнем Тагиле прошёл без серьёзных аварий и срывов

Специалисты отметили, что в минувшем сезоне удалось избежать серьёзных срывов теплоснабжения. Утечки, которые возникали на теплотрассах, устранялись в короткие сроки и не оказывали влияния на жилой фонд города.

В НТТС сообщили, что теплоисточники и сети уже готовятся к отопительному периоду 2018-2019 годов. В плановом режиме подготовят 23 котельные, а также проведут ремонт на 7 километрах теплотрасс. Сумма затрат – 102 миллиона рублей.

Тагилэнерго устранили утечки на 98% теплотрассах, где были обнаружены проблемы во время гидроиспытаний. По завершении работ специалисты перейдут к капитальному ремонту сетей и теплоисточников. Сумма затрат – 48 миллионов рублей.

«Горэнерго» выделит 56,5 миллионов рублей, 43 из которых пойдёт на обновление сетей, 6 – на водоводы, 5 – на электрохозяйство и 3 – на котельные. «Водоканал-НТ» вложит в ремонт водопроводов крупного диаметра порядка 50 миллионов рублей. «Облкоммунэнерго» выделит на подготовку 34,5 миллиона рублей.

Начальник управления ЖКХ Егор Копысов отметил, что в рамках подготовки к новому сезону в городе будут приводить в порядок общедомовое имущество, инженерные коммуникации, крыши, оконные и дверные проёмы, теплоузлы. Кроме того, будут утеплять межпанельные швы и заменять приборы учёта. Всего на эти цели будут выделены 40,4 миллиона рублей.

Отмечается, что в социальных объектах проблем в подготовке к предстоящему сезону нет. Всё идёт в плановом режиме, передает пресс-служба мэрии.