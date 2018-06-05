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Отопительный сезон 2017-2018 в Нижнем Тагиле прошёл без серьёзных аварий и срывов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отопительный сезон 2017-2018 в Нижнем Тагиле прошёл без серьёзных аварий и срывов

5 июня, 09:30Общество
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