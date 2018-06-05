Пользователи «Одноклассников» смогут передавать настроение во время видеозвонка
Социальная сеть «Одноклассники» добавила в видеозвонок 3D маски и спецэффекты.
Пользователи iOS и Android уже могут оценить новую функцию 3D масок в видеочате в мобильном приложении ОК. Благодаря новым спецэффектам пользователи смогут передать свои эмоции, выбрав одну из виртуальных масок во время видеочата.
Технологии дополненной реальности вызывают повышенный интерес пользователей. Данный формат открывает дополнительные возможности по формированию пользовательского контента современного типа.
Директор OK Live социальной сети «Одноклассники» Марина Краснова считает, что технология виртуальных масок предоставит пользователям ОК возможность самовыражаться и сделает общение ярким. По её мнению, модернизация данного контента будет способствовать привлечению пользователей к использованию социальной сети Одноклассники.
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