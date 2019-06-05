Бари Алибасов попал в реанимацию из-за отравления пищевода

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Продюсер Бари Алибасов находится в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, передают «Вести». По словам его сына, Алибасов, перепутав стаканы, выпил жидкость для очистки труб вместо сока и получил ожог пищевода.
По данным «Вестей», врачи оценивают состояние 71-летнего продюсера как тяжёлое.
Бари Алибасов — основатель музыкальной группы «На-На». Ранее он создал и руководил ВИА «Интеграл».
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей