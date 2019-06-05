Школа Нижнего Тагила вошла в список РАН

Список был утвержден на заседании комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых школ РАН. Всего в списке оказалось 108 школ. Помимо политехнической гимназии ещё три школы попали в этот список в Свердловской области. Эти школы находятся в Екатеринбурге.