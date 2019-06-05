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#домахорошо
Школа Нижнего Тагила вошла в список РАН
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Школа Нижнего Тагила вошла в список РАН

Сегодня, 09:56ОбществоФото: страница ВКонтакте политехнической гимназии Нижнего Тагила
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