Школа Нижнего Тагила вошла в список РАН
Сегодня, 09:56ОбществоФото: страница ВКонтакте политехнической гимназии Нижнего Тагила
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Четыре школы в Свердловской области вошли в список базовых образовательных организаций РАН. В Нижнем Тагиле это политехническая гимназия.
Список был утвержден на заседании комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых школ РАН. Всего в списке оказалось 108 школ. Помимо политехнической гимназии ещё три школы попали в этот список в Свердловской области. Эти школы находятся в Екатеринбурге.
Цель проекта — выявление и поддержка талантливых детей. Планируется, что над каждой из школ возьмет шефство ближайший институт РАН или хороший ВУЗ. Школы собираются передать с муниципального уровня управления на региональный, а детей зачислять по результатам конкурса, передаёт «Российская газета».
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