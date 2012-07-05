27 лет рабочие некоторых профессий на УВЗ не получали положенные им льготы. Теперь проблема решена
Впервые вопрос о том, что профессии «Водитель-испытатель боевых и специальных машин», «Испытатель вооружения боевых и специальных машин», «Контролер-испытатель боевых и специальных машин» практически не существуют, тогда есть люди, у кого по сей день в трудовых книжках значатся именно эти профессии, был поднят в мае 2012 года. Тогда в Нижний Тагил приезжал Владимир Путин. Об этой беде ему рассказал водитель-испытатель УВЗ Олег Домрачеев.
Важносказать, что без включения в специальный классификатор, эти профессии не могутбыть востребованы, по ним не готовят специалистов. Более того, несмотря натяжелые условия труда, рабочие не могли получать привилегии по трудовомузаконодательству. Тогда Путин обещал разобраться, и слово свое сдержал.
Как сообщаетпресс-служба Администрации города, теперь все эти должности включены Общероссийскийклассификатор профессий рабочих, притом с правом досрочного применения вправоотношениях, возникших с 24 декабря 1985 года.
Новость очень хорошая, - говорит Олег Домрачеев -потому что после стольких лет «невесомости», мы вновь легитимны. Но особенно приятно,что Владимир Владимирович выполнил свое обещание. Теперь главное, что мы сможемпривлекать молодых специалистов. Несмотря на условия труда, порой связанные сриском для жизни, они будут защищены государством.
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