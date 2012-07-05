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27 лет рабочие некоторых профессий на УВЗ не получали положенные им льготы. Теперь проблема решена
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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27 лет рабочие некоторых профессий на УВЗ не получали положенные им льготы. Теперь проблема решена

5 июля 2012, 14:12Общество
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