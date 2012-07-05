Фейерверк суперцен!
5 июля 2012, 12:50ОбществоНаталья
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ФЕЙЕРВЕРК СУПЕРЦЕН! Скидка 50% на ВСЁ! Только с 5 по 25 июля в салонах текстильной верхней одежды "ЛЕВИЛИ" долгожданная акция.
ФЕЙЕРВЕРК СУПЕРЦЕН! Скидка 50% на ВСЁ! Только с 5 по 25 июля в салонах текстильной верхней одежды "ЛЕВИЛИ" долгожданная акция. Коллекция 2012 года со скидкой 50%.
Куртки из искусственной кожи, куртки на синтепоне, ветровки, плащи, пальто, искусственные дубленки, пуховики, сумки, плащи, платки, шарфы.
Адреса салонов:
г.Нижний тагил, проспект Мира, 23, Салон верхней одежды "ЛЕВИЛИ".
г.Нижний Тагил, проспект Ленина, 22, Торговый центр "Александровский пассаж", 3 этаж, Салон верхней одежды "ЛЕВИЛИ".
«ЛЕВИЛИ» - Мир хороших контрастов.
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