Скейтеры, роллеры и велосипедисты получат свою дорожку в Екатеринбурге

У любителей городских покатушек появится своя дорожка. Она будет желтого цвета. Именно за него проголосовало наибольшее количество посетителей официального портала Екатеринбурга www.ekburg.ru. Желтая линия со специальными знаками пройдет по обеим сторонам набережной реки Исети, в том числе городского пруда, от улицы Малышева до Театра драмы с одной стороны и до стадиона «Динамо» с другой. Маршрут покатушек захватит и площадку у памятника Татищеву и де Геннину, лестницу с противоположной стороны Плотинки и две площадки у театра драмы. Линия отмечена значками, условно изображающими, какой вид транспорта предположительно используют катающиеся: скейтборд, ролики или велосипед. Кроме того, линии для скейтеров и биэмиксеров будут проходить в местах, условно предназначенных для исполнения трюков (перила, лестничные спуски, поребрики). Отдельно метками будут отмечены опасные участки маршрута.