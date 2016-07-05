Матрасы ортопедические для двуспальных кроватей

Современные производители предлагают большое количество вариантов спальных матрасов. На каком из них остановить свой выбор, дело личного вкуса и предпочтения каждого человека.

Нередко требования к мягкости матраса у супругов настолько разные, что кажется, будто единственное верное решение – покупка двух отдельных кроватей. Но даже плотно сдвинув их между собой, вы не получите общего спального места. Они будут разделены глубокой щелью, что не очень приятно для совместного сна. Кроме того, сквозь нее даже может сквозить и тогда ночной отдых будет и вовсе испорчен.

Для супружеской пары наилучшим вариантом остается правильно подобранный общий матрас.

Учитывайте следующие факторы:

- Рост мужа и жены.

- Вес партнеров.

- Привычки и предпочтения пары.

- Правильная поддержка позвоночника спящего человека.

Выбирая размеры матраса, учтите рост супругов. Длина матраса должна быть примерно на 20 сантиметров больше. А ширина может колебаться от 140 до 220 сантиметров.

Наиболее практична ширина в 160 см. Так и спальное место будет удобным, и места в комнате кровать слишком много не будет занимать, и с легкостью можно будет приобретать постельное белье.

Для любителей необычного оригинального интерьера производятся круглые матрасы. Такое решение будет хорошо для спальни большого размера. Оптимальный диаметр круглого спального места – 220 сантиметров. Можно выбрать и больший размер матраса, но нужно учитывать размер входной двери, чтобы обеспечить возможность внести его в помещение.

Вес партнеров также имеет значение в процессе выбора матраса. Если вес супругов отличается не более чем 40-50 килограммов, этот фактор незначителен. Можно выбирать матрас любой конструкции – как с пружинами зависимого типа, так и с блоком независимых пружин.

При большей разнице в весе приобретайте изделие исключительно с конструкцией второго типа. Она представляет собой множество небольших пружин в индивидуальном текстильном чехле. Каждая из них сжимается независимо от других. Это предотвращает эффект «гамака» и скатывание более легкого партнера на сторону супруга.

Кроме того, матрасы с блоком независимых пружин обеспечивают ортопедическую поддержку спины во время сна.

Можно остановить свой выбор на бескаркасных матрасах. Чаще всего они изготавливаются из следующих материалов:

- Вспененного латекса.

- Конского волоса.

- Волокна кокосовых орехов.

- Гречневой шелухи.

Новинка в области материалов для изготовления матрасов – специальный термопластичный полимер с «эффектом памяти». Наполнитель такого матраса, под воздействием тепла лежащего человека, делается эластичным и принимает форму тела, обеспечивая максимальный комфорт и поддержку всех анатомических изгибов позвоночника. После остывания такой матрас самостоятельно восстанавливает идеально гладкую поверхность.

Все матрасы можно условно разделить на три группы:

- Жесткие.

- Средние.

- Мягкие.

Жесткие матрасы хороши для молодых людей, средняя категория подходит супругам 30-50 лет. Мягкие выбирают пожилые пары.

Выбор степени жесткости может зависеть и от индивидуальных предпочтений супругов.

Каждый матрас должен идеально соответствовать вашим требованиям. Его главная задача – обеспечить полноценный восстанавливающий отдых. Уделите выбору матраса время и силы, это обеспечит ваше спальное место комфортом и удобством.