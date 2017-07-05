Уголовное дело было возбуждено по факту гибели сотрудницы завода ферросплавов в Серове
5 июля 2017, 07:45Общество
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22 апреля 2017 года в Серове на заводе ферросплавов погибла 43-летняя женщина. Она трудилась шихтовщиком в цехе шихтоподготовки.
В роковой день на женщину наехала разгрузочная тележка. Наталья Горева получила сочетанную травму головы, тела и конечностей, что привело к мгновенной смерти. Напомним, у погибшей остались супруг, сын, внучка и пожилые родители.
Накануне следственный отдел СК РФ по Серову возбудил уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, что привело к гибели человека. Расследование продолжается.
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