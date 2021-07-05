Минеева заявила о готовности помогать попавшему под следствие бизнесу

По заявлению пресс-службы московского бизнес-омбудсмена, предприниматели жаловались только на ход расследования, при этом к условиям содержания у них нет претензий. По словам одного из подследственных, до начала следственных действий его восемь месяцев продержали в следственном изоляторе. Необходимо отметить, что среди обратившихся к Минеевой заключенных есть представители крупного бизнеса, которые создали в РФ сеть собственных компаний.