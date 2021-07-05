Минеева заявила о готовности помогать попавшему под следствие бизнесу

Издание gorod55.ru сообщает, что Минеева рассказала об обращении предпринимателей в институт уполномоченного по защите прав предпринимателей с частыми жалобами, касающимися расследования их дел.
“В апреле этого года приняли в работу жалобу руководителей двух московских рекламных агентств на ненадлежащее расследование СК уголовных дел: они были возбуждены из-за неуплаты налогов. Мы направили обращение в прокуратуру Москвы. При изучении материалов было найдено нарушение федерального законодательства со стороны следствия. Конечно, потребовали от руководителя Следственного комитета по Москве немедленно их устранить!” - рассказала она.
По словам Минеевой, руководитель СК Москвы рассмотрел обращение омбудсмена и заявил, что расследование уголовных дел будет на особом контроле.
“Сегодня для предпринимателей и так непростые времена. И если бизнес окажется под следствием, он всегда может получить помощь и поддержку! Мы готовы всеми силами помогать”, - подчеркнула столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.
Напомним, ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы выступила с заявлением о намерении весь текущий год посещать бизнесменов, находящихся под следствием, в СИЗО. Она уже приезжала в следственный изолятор № 5, где прошел частный прием с десятью предпринимателями, против которых заведены уголовные дела по статье 159 УК РФ о мошенничестве.
Бизнесмены обратились в ведомство с жалобой о необоснованном уголовном преследовании и намеренное торможение следствия. На последнее предприниматели обратили особое внимание Минеевой - на сегодняшний день у многих сроки расследования значительно превышены, а следственные действия с участием подозреваемых могут заморозить на год.
По заявлению пресс-службы московского бизнес-омбудсмена, предприниматели жаловались только на ход расследования, при этом к условиям содержания у них нет претензий. По словам одного из подследственных, до начала следственных действий его восемь месяцев продержали в следственном изоляторе. Необходимо отметить, что среди обратившихся к Минеевой заключенных есть представители крупного бизнеса, которые создали в РФ сеть собственных компаний.
Также отмечается, что после встречи подследственных с бизнес-омбудсменом четыре предпринимателя подали официальный запрос на смягчение меры пресечения. Прошения взяты на личный контроль Татьяны Минеевой - сейчас они ожидают правовой оценки.