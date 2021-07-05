РЭО станет единым оператором электронных систем учета отходов в РФ

Известно, что закон, в соответствии с которым будут внесены изменения, подписал глава государства Владимир Путин, пишет newsnn.ru ..
В системе ГИС УТКО содержатся элементы электронной модели федеральной схемы, разработкой которой занимается РЭО. Данная электронная система содержит в себе объекты инфраструктуры - действующие и перспективные: полигоны, сортировки и другое. Помимо этого, она включает в себя сведения о региональных операторах и их работе, системах расчетов между региональными операторами и плательщиками.
По словам Дениса Буцаева, главы ППК "РЭО", благодаря передаче полномочий оператора ГИС УТКО Российскому экологическому оператору удастся, основываясь на информации федеральной схемы, более быстро и дешево разработать и ввести в эксплуатацию эту информационную систему.
Буцаев отметил: в рамках ГИС удастся достичь прослеживаемости движения отходов. Это даст возможность заинтересовать больше пользователей из числа органов власти и организаций. В ГИС УОИТ содержатся сведения об упаковке от использованной продукции, учитывать которую нужно в рамках системы РОП.
По мнению Буцаева, благодаря централизации управления информационными системами удастся синхронизировать работу этих цифровых продуктов.
Как считает Владимир Марьев, руководитель Центра экологической промышленной политики Минпромторга России, интеграция Российского экологического оператора со всеми информационными системами позволит исключить недостоверную отчетность производителей, импортеров и недобросовестных переработчиков.
Как в свою очередь заметил эксперт тематической площадки ОНФ "Экология" Александр Коган, изменения, которые сегодня вносятся в законодательство об отходах, являются логичным управленческим решением. В соответствии с ним, в одних руках - ППК "РЭО" - консолидируются информационные системы, которые напрямую связаны с обращением с ТКО.
По словам Натальи Беляевой, заместителя председателя комитета по переработке отходов и вторресурсам организации "Деловая Россия", отсутствие сведений об операторах по обращению с отходами и их работе, инфраструктурных объектах и их мощностях, так же как и их достоверность, является первой проблемой отрасли.
Беляева отметила: важно, чтобы был уполномоченный оператор, который бы агрегировал необходимую информацию и предоставил к ней доступ всем лицам, заинтересованным в ней.
По заявлению председателя комитета по природопользованию и экологии "Деловой России" Ильдара Неверова, у ППК "РЭО" есть компетенции для профессионального наполнения, поддержания и управления этими системами. Это обеспечит отрасли долгожданную прозрачность.