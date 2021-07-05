РЭО станет единым оператором электронных систем учета отходов в РФ

В системе ГИС УТКО содержатся элементы электронной модели федеральной схемы, разработкой которой занимается РЭО. Данная электронная система содержит в себе объекты инфраструктуры - действующие и перспективные: полигоны, сортировки и другое. Помимо этого, она включает в себя сведения о региональных операторах и их работе, системах расчетов между региональными операторами и плательщиками.