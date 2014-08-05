Тагильчане, с днём светофора!

Впрочем, самый первый светофор изобрел британец Джей Найт еще в 19 веке. Этот аппарат был установлен возле здания парламента в Лондоне в 1868 году. Спустя три года его фонарь взорвался и поранил полицейского.

После этого о светофоре забыли почти на 50 лет – до 1910 года, когда было разработано и запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов. Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства стали популярны в разных городах Америки и Европы.