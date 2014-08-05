Тагильчане, с днём светофора!
5 августа 2014, 21:25Общество
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Международный день светофора отмечается 5 августа в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.
Впрочем, самый первый светофор изобрел британец Джей Найт еще в 19 веке. Этот аппарат был установлен возле здания парламента в Лондоне в 1868 году. Спустя три года его фонарь взорвался и поранил полицейского.
После этого о светофоре забыли почти на 50 лет – до 1910 года, когда было разработано и запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов. Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства стали популярны в разных городах Америки и Европы.
Городской портал TagilCity.ru поздравляет тагильчан с Днем светофора! Если вы водитель - не пренебрегайте сигналами этого устройства!
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