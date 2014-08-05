Технология в ущерб автомобилям: общественники направили жалобу на УБТ-сервис

Струйно-инъекционная технология, по заверению «Тагил без ям», новая для города технология. Однако специалист УБТ-сервис в разговоре TagilCity.ru утверждал, что метод используется не первый раз, а в области вообще применяется лет десять. Суть его состоит в следующем:

1. Заранее за 7-10 дней заделать выбоины, трещины и отремонтировать поврежденные участки дорожного покрытия. Необходимо учитывать характер работы, качество материалов и технологий, используемых при этих работах, на их соответствие.

2. Очистить поверхность подметальной машиной, вращающимися щетками, по необходимости промыть покрытие.

3. Распределить битумное вяжущее с заданной нормой расхода и при соответствующей температуре гудронатором. Обычно 55-65 градусов Цельсия.

3.1. Сразу (желательно до минимума сократить интервал между распределением вяжущего и щебня) за распределением слоя вяжущего необходимо с заданной нормой расхода уложить каменный материал с обеспечением максимально возможного смачивания его зерен в вяжущем (некоторые марки распределительных машин имеют опцию предварительного уплотнения, что благоприятно влияет на качество работ).

4. Должным образом укатать каменный материал, добившись оптимального вдавливания его зерен в вяжущее и асфальтобетонное покрытие.

5. По истечению 3-4-х часов произвести уборку свободного щебня.

На пятый пункт общественники обращают особое внимание.

Помимо того, что, по моему мнению, не выполняются первый и второй пункты, уборка свободного щебня не производится ни через 4 часа, ни через 4 дня. Свободный щебень летит из-под проезжающих автомобилей в позади идущие транспортные средства и повреждает лакокрасочное покрытие, стекла и фары комментирует Никита Чапурин.

Общественники требуют запретить использование данной технологии, поскольку «помимо полного отсутствия положительного эффекта, этот вид работ только добавляет автовладельцам проблем».

Известно, что УБТ приобрели комплекс БЦМ и выполнили ямочный ремонт на улицах Металлургов, Серова, Гастелло, Серебрянском тракте и т.д, сообщается на сайте «Тагил без ям».

TagilCity.ru обратился за комментарием к начальнику производства «УБТ-Сервис» Халтурину Дмитрию Евгеньевичу. Специалист отметил, что технология для города не нова, поэтому этапы работ выполняются согласно инструкциям и накопленному опыту.

При производстве работ у нас устанавливаются знаки, ограничивающие движение на местах работ. Однако если водитель не соблюдает знаки, которые устанавливаются во время производства, то пусть не жалуются на дорожников. После высыхания эмульсии, проходят щетки, всё это убирают. Все необходимое делается.

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