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В «Танковом биатлоне» первую победу одержал российский экипаж (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В «Танковом биатлоне» первую победу одержал российский экипаж (ФОТО)

5 августа 2014, 16:15ОбществоCorey
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