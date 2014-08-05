В «Танковом биатлоне» первую победу одержал российский экипаж (ФОТО)

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» стала генеральным спонсором Чемпионата мира по танковому биатлону, который 4 августа стартовал на полигоне в Алабино. Как и в прошлом году, каждый член сильнейшего экипажа, победившего в финале этих соревнований, получит в награду от корпорации УВЗ автомобиль - УАЗ Patriot в топовой комплектации.

В первый день соревнований в своем заезде на первом этапе победил российский экипаж. На старт чемпионата экипаж, впрочем, как и все остальные участники, вышел на машинах производства корпорации УВЗ - танках Т-72Б3. Все они были поставлены в рамках выполнения ГОЗа. И только Китай выступал на танках собственного производства.

От серийной модели, которая находится в танковых соединениях Российской армии, Т-72Б3 отличается целым комплексом модернизаций, который коснулся практически всех систем машины. Поэтому для 16 лучших танковых экипажей из всех четырех военных округов РФ на головном предприятии корпорации - Уралвагонзаводе – было организовано обучение танкистов. В течение двух недель контрактники из Новгородской, Мурманской, Челябинской областей, Чеченской республики и Забайкалья изучали теорию, связанную с модернизацией танка Т-72, общались со специалистами по связи, по эксплуатации двигателя и другим танковым системам и узлам, на практике отрабатывали полученные знания.

Фотографии пресс-службы УВЗ

Работа с экипажами продолжилась и в Алабино, куда выехали специалисты управления сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции Уралвагонзавода. На полигоне работники корпорации УВЗ также занимались техподготовкой танков Т-72Б3 к соревнованиям.

Вручение ключей от автомобилей УАЗ Patriot пройдет в последний день соревнований, когда будут подведены итоги финального этапа чемпионата.