В России стартовал проект по авиаучету краснокнижных белых медведей

Первый полет выполнил самолет-амфибия ЛА-8. Воздушное судно оснащено камерами и тепловизором. Члены экспедиционной группы изучили территорию в 600 километров над островом Вайгач. Ученые пытались найти в российской Арктике как белых медведей, так и других морских млекопитающих. Исследователи оценивают экологическую обстановку в регионе. В ходе первого полета экологи обнаружили белух. Об этом пишут «Новые известия».

Предположительно, за 20 суток ученые совершат облеты по восьми маршрутам. Их общая длина составит более 10 000 километров. Отметим, что одними авиаучетами программа не ограничится. Так, в течение ближайших трех лет эксперты изучат Чукотско-Аляскинскую, Лаптевскую и Карско-Баренцевоморскую популяции медведей. Они постараются получить полную информацию по хищникам, которые находятся под угрозой вымирания. Животных пометят ошейниками с GPS и возьмут у них биологические образцы. Таким образом, специалисты станут отслеживать состояние здоровья белых медведей. Полученные результаты будут отправной точкой создания и развития инструментария учета.

Сегодня на Земле осталось менее 26 000 особей белых медведей. Ученые считают, что их число резко сократится в ближайшие 80 лет. Так произойдет, если выбросы парниковых газов останутся на прежнем уровне. Ряд популяций может исчезнуть навсегда. В связи с этим крайне важно понимать структуру групп, следить за их передвижением и анализировать влияние людей на животных.

По словам генерального директора АНО «Центр "Арктические инициативы"» Андрея Патрушева, в наше время к решению экологических задач в Арктике стали чаще привлекать бизнес. Для этого в регионе создают благоприятные экономические условия.