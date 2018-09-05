Студенты НТГПК познакомились с работой огнеборцев на экскурсии в пожарную часть

Экскурсию для ребят провели сами сотрудники, которые непосредственно занимаются тушением пожаров. Студенты услышали историю становления пожарно-спасательной службы в Нижнем Тагиле. Начальник караула капитан Веревкин Ю.А. рассказал гостям о крупных пожарах города и о методах борьбы с ними.