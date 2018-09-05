Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Студенты НТГПК познакомились с работой огнеборцев на экскурсии в пожарную часть
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Img c36cd6a27eddf8ea9a6ad051bc54d27c v

Студенты НТГПК познакомились с работой огнеборцев на экскурсии в пожарную часть

Сегодня, 19:50Общество
Читайте
также
5 млн рублей выделены на проект реабилитации Черноисточинского водохранилища
Будни в Нижнем Тагиле: школьники, логогрифы и спорт
Учиться, добреть, здороветь: итоги недели в Нижнем Тагиле