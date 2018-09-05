Студенты НТГПК познакомились с работой огнеборцев на экскурсии в пожарную часть
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5 сентября студенты Нижнетагильского государственного профессионального колледжа им. Н.А. Демидова посетили с экскурсией 13 пожарно-спасательную часть ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области».
Экскурсию для ребят провели сами сотрудники, которые непосредственно занимаются тушением пожаров. Студенты услышали историю становления пожарно-спасательной службы в Нижнем Тагиле. Начальник караула капитан Веревкин Ю.А. рассказал гостям о крупных пожарах города и о методах борьбы с ними.
Ребята узнали о принципах работы спецмашин и оборудования, о способах спасения людей на месте пожара. Также студенты примерили снаряжение пожарного — шлем, боевую одежду, пожарный пояс, краги.
Почувствовать себя настоящими огнеборцами ребята смогли, подавая пожарный ствол в имитированный очаг возгорания.
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Такие мероприятия проводятся с целью повышения уровня знаний правил пожарной безопасности среди молодежи, сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части.
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