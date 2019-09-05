Крупнейший коммуникационный форум Baltic Weekend пройдет в конце сентября в Петербург

Издание Karelinform.ru, сообщает, что форум пройдет в виде двух пленарных заседаний. Также планируется провести три панельные дискуссии и еще шесть круглых столов. Все два дня форума, специалисты будут рассуждать о вопросах новых тенденций в области коммуникаций. Также не останутся без внимания и проблемы, с которыми приходится сталкиваться специалистам во время своей работы.

На Baltic Weekend обсудят изменения, которые наблюдаются в сфере коммуникационного рынка, социальные инициативы бизнеса, информационную поддержку нацпрограмм, а также внутрикорпоративную культуру. Также участники обменяются опытом в вопросе построение внутренних коммуникаций; поговорить о профессиональной этике пиар-специалистов, а также о коучинге в работе предпринимателя.

Ключевые мероприятия на форуме Baltic Weekend 2019 – это пленарные заседания при участии представителей ведущих отечественных и зарубежных организаций. Ожидается, что с довладами выступят генеральный директор агентства SPN Communications Андрей Баранников, генеральный директор QIWI Сергей Солонин, глава отдела коммуникаций Google Россия Екатерина Кондратьева, операционный директор и член Совета директоров Reputation Institute Николас Трад, и вице-президент по стратегическим проектам Cision Том Ричи.

26 сентября состоится авторская сессия писателя и главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева под названием «Медийные Войны: Фронт без линии фронта». Также состоятся выступления таких спикеров, как сооснователя Baza Никиты Могутина, публициста Александра Цыпкина, главного редактора «Сноб» Ксении Чудиновой и многими другими.

Кроме того, 26 сентября состоится public talk «Сегодня – линейный сотрудник, завтра – CEO», в ходе которого ведущие специалисты отрасли расскажут о своем профессиональном пути.

По сообщениям организаторов, вечерняя часть программы первого дня состоится в Главном штабе Эрмитажа. Кроме того, там же состоится награждение победителей и лауреатов премии PROBA Awards 2019, которая в текущем году проводится уже в 20 раз.