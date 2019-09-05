Ремонт дворов в Ленинском районе Нижнего Тагила находится на стадии завершения

Самая большая благоустраиваемая территория – это двор по проспекту Ленина. На его реконструкцию были выделены около 44 млн рублей. Двор полностью перепланирован, организованы четыре стоянки для автомобилей. Асфальтовое покрытие уложено на 90%. Впереди предстоит установка нескольких спортивных и игровых площадок, организация парковочных мест и озеленение. Завершить все работы планируется в октябре.

Во дворе по улице Газетной осталось только озеленение. На улице Нижняя Черепанова готовность составляет 90%.

Несмотря на погодные условия, работа заканчивается почти везде. Это самая сложная по рельефу дворовая территория, где было установлено 16 лестничных маршей. До этого жителям приходилось преодолевать эти перепады по земляным спускам. Степень готовности всех дворов высокая и очень высокая. Работы ведутся точно по графику,отметил Владислав Пинаев.