Свердловские школьники смогут посещать экскурсии по новому «Императорскому маршруту»
У школьников из Свердловской области появилась возможность посещать экскурсии по 33 новым маршрутам, которые вошли в проект «Урал для школы». Один из них — «Императорский маршрут» — расскажет о жизни царской семьи Дома Романовых, пишет ТАСС.
33 новых маршрута, которые появились в каталоге в этом году, — не только для школьников из Екатеринбурга. Здесь есть маршруты из Нижнего Тагила, Невьянска, Каменск-Уральского, других городов Свердловской области,рассказала директор регионального центра развития туризма Эльмира Туканова.
Новый «Императорский маршрут» представлен в двух вариантах: однодневной экскурсионной поездки или поездки двухдневной с включением города Алапаевск. Во время поездки школьники смогут посетить возведенный на месте расстрела царской семьи Храм на Крови в Екатеринбурге. В Алапаевске в маршрут входит музей «Напольная школа». В этом здании представители Романовы и их сподвижники в 1918 году ожидали своей участи.
Проект «Урал для школы» реализуется в регионе с 2015 года, за это время экскурсии посетило около 85 тысяч школьников.