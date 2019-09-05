Свердловские школьники смогут посещать экскурсии по новому «Императорскому маршруту»

33 новых маршрута, которые появились в каталоге в этом году, — не только для школьников из Екатеринбурга. Здесь есть маршруты из Нижнего Тагила, Невьянска, Каменск-Уральского, других городов Свердловской области,рассказала директор регионального центра развития туризма Эльмира Туканова.

Новый «Императорский маршрут» представлен в двух вариантах: однодневной экскурсионной поездки или поездки двухдневной с включением города Алапаевск. Во время поездки школьники смогут посетить возведенный на месте расстрела царской семьи Храм на Крови в Екатеринбурге. В Алапаевске в маршрут входит музей «Напольная школа». В этом здании представители Романовы и их сподвижники в 1918 году ожидали своей участи.