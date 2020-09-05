Иркутский губернатор устроил разнос подрядчику за срыв срока строительства

Иркутский губернатор устроил разнос подрядчику за срыв срока строительства

Сегодня, 17:06ОбществоPhoto: фрагмент видео YouTube
Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев не удовлетворен работой строительной компании, которая возводит физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Иркутске. Компания просрочила сдачу объекта в эксплуатацию.

Как пишет издание “Байкал 24”, управленческие действия Игоря Владимирова, который осуществляет контроль за подрядчиком «Черемховоспецстрой», привели к срыву сроков сдачи ФОКа в эксплуатацию. Так, еще в феврале Владимиров обещал Кобзеву при личной встрече, что спортивный объект будет введен к началу сентября.

Игорь Кобзев заявил Владимирову, что у них была договоренность, “Я приехал на открытие”, - сказал Кобзев, “где красная лента и радостные лица?”. Также глава региона подчеркнул, что та ситуация, когда слово сначала дается,а потом забирается, ненормальна.

Владимиров в свое оправдание сказал, что сроки были перемещены только на один месяц. Тогда Кобзев предупредил, что «Черемховоспецстрой» будет внесен в список недобросовестных юрлиц, есть к 2 октября инфраструктурный объект уже не начнет функционировать.

Подрядная компания выиграла аукцион в прошлом году и почти сразу приступила к строительству. Контрактная стоимость объекта составляет 66 миллионов рублей. Внутри ФОКа подрядчик должен оснастить многофункциональный зал, в котором смогут заниматься 8 смен ежедневно, в каждой из которых будет порядка 25 человек. Объект должен работать круглогодично.

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