Иркутский губернатор устроил разнос подрядчику за срыв срока строительства

Владимиров в свое оправдание сказал, что сроки были перемещены только на один месяц. Тогда Кобзев предупредил, что «Черемховоспецстрой» будет внесен в список недобросовестных юрлиц, есть к 2 октября инфраструктурный объект уже не начнет функционировать.