Иркутский губернатор устроил разнос подрядчику за срыв срока строительства

Как пишет издание “Байкал 24”, управленческие действия Игоря Владимирова, который осуществляет контроль за подрядчиком «Черемховоспецстрой», привели к срыву сроков сдачи ФОКа в эксплуатацию. Так, еще в феврале Владимиров обещал Кобзеву при личной встрече, что спортивный объект будет введен к началу сентября.
Игорь Кобзев заявил Владимирову, что у них была договоренность, “Я приехал на открытие”, - сказал Кобзев, “где красная лента и радостные лица?”. Также глава региона подчеркнул, что та ситуация, когда слово сначала дается,а потом забирается, ненормальна.
Владимиров в свое оправдание сказал, что сроки были перемещены только на один месяц. Тогда Кобзев предупредил, что «Черемховоспецстрой» будет внесен в список недобросовестных юрлиц, есть к 2 октября инфраструктурный объект уже не начнет функционировать.
Подрядная компания выиграла аукцион в прошлом году и почти сразу приступила к строительству. Контрактная стоимость объекта составляет 66 миллионов рублей. Внутри ФОКа подрядчик должен оснастить многофункциональный зал, в котором смогут заниматься 8 смен ежедневно, в каждой из которых будет порядка 25 человек. Объект должен работать круглогодично.