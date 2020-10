Пылающая труба и ограничения Куйвашева. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 5 октября.

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об ужесточении ограничений по коронавирусу. Прежде всего они коснулись концертов. Теперь фан-зоны и танцполы будут закрыты, так как там не соблюдается социальная дистанция. Зрителям разрешается находиться только на сидячих местах. Кроме того, запрещена работа детских игровых площадок в торгово-развлекательных центрах и комплексах на выходных. Продлен и режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и тех, у кого имеются хронические заболевания. Он будет действовать до 12 октября. В Свердловской области ужесточили «коронавирусные» ограничения Коснулись ограничения и свердловских работодателей. В частности, им рекомендуется перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Евгений Куйвашев отметил, что руководство некоторых компаний признало опыт «удаленки» успешным и некоторые специалисты по сей день работают из дома. Также губернатор напомнил о продолжении действия масочного режима. Куйвашев предложил свердловским коммерсантам перевести сотрудников на дистант Сегодня в Нижнем Тагиле сын скончавшейся женщины-пешехода после пьяного ДТП, которое произошло 3 октября около кинотеатра «Красногвардеец», высказался по поводу наказания для виновника происшествия. Он намерен добиваться для него максимально возможного срока, который составляет до 12 лет лишения свободы. Сын погибшей в ДТП тагильчанки рассказал какое наказание хочет для пьяного водителя Вечером 4 октября в Нижнем Тагиле на ГГМ в пиццерии «Мука» на улице Захарова произошел пожар. Сегодня стали известны его подробности. На месте происшествия было установлено, что причиной задымления стала пригоревшая на плите пища. Однако в печи, которая используется для приготовления пищи, произошло возгорание сажи в дымовой трубе. На данный момент решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Стали известны подробности пожара в пиццерии в Нижнем Тагиле на ГГМ

