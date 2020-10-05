Пылающая труба и ограничения Куйвашева. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об ужесточении ограничений по коронавирусу. Прежде всего они коснулись концертов. Теперь фан-зоны и танцполы будут закрыты, так как там не соблюдается социальная дистанция. Зрителям разрешается находиться только на сидячих местах. Кроме того, запрещена работа детских игровых площадок в торгово-развлекательных центрах и комплексах на выходных. Продлен и режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и тех, у кого имеются хронические заболевания. Он будет действовать до 12 октября.