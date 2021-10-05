“Единая Россия” поддержит учителей согласно составленной народной программе в Госдуме

Координатор партпроекта «Новая школа», депутат ГД от партии “Единая Россия” Алёна Аршинова заявила о необходимости улучшения трудовых условий для учителей. По ее мнению, нужно улучшить систему оплаты труда педагогов, сократить бюрократическую нагрузку в образовательной сфере и в целом улучшить школьную инфраструктуру.

Как сообщает nashgorod.ru, по словам Аршиновой, ключевые моменты касательно перезагрузки системы образования прописаны в народной программе ЕР. Новому составу Госдумы предстоит рассмотреть проект федерального бюджета на следующие три года, в рамках которого депутаты партии будут отстаивать эти приоритеты, сказала она. ЕР намерена реализовать пятилетнюю программу капитального ремонта школ, которая стартует с 2022 года. Партия внесла системные предложения и составила реестр школ, включенных в программу. В результате около 20-25 миллиардов рублей ежегодно будет направляться на ремонт порядка семи тысяч российских школ. «За последние пять лет построено 1623 школьных объекта на 690 тысяч мест. К начавшемуся учебному году открыто более сотни новых школ. А к 2025 году, в соответствии с поручением президента, будет построено еще 1300 новых школ на более чем 1 миллион мест с суммарным финансированием около 750 миллиардов рублей», — отметила Алёна Аршинова. Также в народную программу «Единой России» вошла задача по снижению бюрократической нагрузки на педагогов, в том числе – за счет полной цифровизации школьной отчетности. Например, для подготовки учителей к работе с электронными сервисами надо разработать курсы повышения квалификации, отмечала ранее одна из лидеров пятерки ЕР, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Партия ставит себе задачу обеспечить непрерывный рост заработной платы педагогов. Система оплаты труда должна быть прозрачной, понятной самим учителям, считает Шмелева. «Напомню, с прошлого года 810 тысяч учителей - классных руководителей стали получать ежемесячные выплаты за классное руководство в размере 5 тысяч рублей, а с этого – и педагоги среднего профессионального образования за счет средств федерального бюджета», — сказала депутат. Также в рамках партпроекта «Новая школа» осуществляется регулярный контроль за тем, чтобы региональные власти не отменяли свои выплаты. Кроме того, как сообщает сайт «Единой России», партия добилась законодательных гарантий компенсации учителям за проведение государственной итоговой аттестации всех форм. Решения требует и вопрос привлечения учителей в сельские школы, где им обеспечиваются не только возможности для профессиональной реализации, но и комфортные бытовые условия, достойная материальная поддержка. “Работая над развитием мер социальной поддержки педагогов, мы активно сотрудничаем с профсоюзами, общественностью. С января 2017 года мы установили дополнительную меру социальной поддержки для руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных образовательных учреждений, расположенных в поселках городского типа, селах. Это дает им возможность для полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Директора, завучи, особенно в сельской местности, тоже занимаются педагогической деятельностью. Дополнительной поддержки они были лишены, мы исправили эту несправедливость. По инициативе губернатора, члена высшего совета «Единой России» Евгения Куйвашева была введена ежемесячная выплата обладателям почетного звания «Народный учитель РФ», «Заслуженный учитель РФ». Из регионального бюджета мы ежемесячно перечисляем им дополнительные средства”, - рассказал Вячеслав Погудин - председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области.

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