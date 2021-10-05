О причинах массовых сбоев по всему миру рассказали в Facebook

О причинах массовых сбоев по всему миру рассказали в Facebook
О причинах массовых сбоев по всему миру рассказали в Facebook
Сегодня, 15:04ОбществоФото: pixabay.com
В компании Facebook объяснили, по какой причине произошли сбои в работе сервисов по всему миру. В официальной версии говорится, что Facebook, WhatsApp и Instagram перестали работать из-за неправильной конфигурации сетевого оборудования.

Ранее, в компании, которая управляет публичным сервисом системы доменных имен (DNS), Cloudflare, заявляли, что от Facebook перестала поступать информация о маршрутах к своим серверам. Это привело к тому, что на DNS нагрузка выросла в 30 раз, пишут «Новые известия».

Мы хотим внести ясность: в настоящее время мы полагаем, что первопричиной сбоя была ошибочная смена конфигурации,сообщили в Facebook.

В компании также добавили, что это была ошибка инженеров, которые неудачно поменяли конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных. В результате все связи были разорваны и связь между центрами разрушилась как «домино».

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