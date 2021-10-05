О причинах массовых сбоев по всему миру рассказали в Facebook

Ранее, в компании, которая управляет публичным сервисом системы доменных имен (DNS), Cloudflare, заявляли, что от Facebook перестала поступать информация о маршрутах к своим серверам. Это привело к тому, что на DNS нагрузка выросла в 30 раз, пишут «Новые известия».
Мы хотим внести ясность: в настоящее время мы полагаем, что первопричиной сбоя была ошибочная смена конфигурации,сообщили в Facebook.
В компании также добавили, что это была ошибка инженеров, которые неудачно поменяли конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных. В результате все связи были разорваны и связь между центрами разрушилась как «домино».