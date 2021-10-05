Строивший ледовые городки в Нижнем Тагиле рабочий собирается обратиться в полицию

Строивший ледовые городки в Нижнем Тагиле рабочий собирается обратиться в полицию
Строивший ледовые городки в Нижнем Тагиле рабочий собирается обратиться в полицию
Сегодня, 17:44ОбществоАзиз КеримовФото: пресс-служба УВЗ
Заявление в полицию на работодателя за долги собирается написать Сергей Кондратьев, возводивший ледовые городки на территориях ДК НТМК и ДК им Окунева в Нижнем Тагиле. Также мужчина намерен подать судебный иск с целью получить заработанные средства.

Подработку Кондратьеву предложил его давний знакомый Сергей Бутурлин. Мужчина на устных договоренностях пообещал тагильчанам 100 тысяч рублей за добычу льда и возведение двух ледовых городков в Нижнем Тагиле, в период выполнения работ молодым людям было выплачено 20 тысяч рублей. С момента сдачи работ заказчику прошло 10 месяцев, но оставшиеся средства исполнителям не выплачены до сих пор.

У Бутурлина было время и подумать и выплатить заработанную нами сумму, я много раз ему писал, звонил, но ответа не дождался. Сейчас я намерен подать заявление в полицию и судебный иск, буду требовать сумму, которую заработал, и моральный ущерб сверху,рассказал в беседе с TagilCity.ru Сергей Кондратьев.

Ранее мужчина сообщал редакции, что Бутурлин является субподрядчиком данного заказа, а вот кто был подрядчиком при строительстве ледовых городков у дворцов УВЗ и НТМК — в открытых источниках выяснить не удалось. Предприятия данную информацию предоставлять журналистам TagilCity.ru отказались, сославшись на конфиденциальность, но уточнили, что долгов за эти работы перед подрядчиком не имеют.

В декабре 2020 года трое мужчин занимались добычей льда для дальнейшего строительства ледовых городков на территориях ДК НТМК и ДК им Окунева в Нижнем Тагиле. Все работы были успешно сданы в обговоренные с заказчиками сроки, но большую часть заработной платы тагильчанам не выплатили.

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