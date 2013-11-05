Митинг, полевая кухня и торжественные речи: в Усть-Утке прошел День народного Единства (ФОТО)

Собравшихся приветствовали исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Яков Силин, заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Елена Чечунова, первый заместитель председателя областного правительства Владимир Власов, другие официальные лица. Открывая митинг, Яков Силин отметил особое историческое, политическое значение этого государственного праздника. Немало примеров того, как в самое трудное для нашей страны время народ объединялся, чтобы отстоять ее интересы.

Фотографии с официального сайта города

Этим и сильна Россия», - уверен Яков Силин. Завершая свое выступление, он отметил также важность сохранения лучших патриотических традиций и пожелал уральцам добра, здоровья, мира и благополучия.

Руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда зачитал приветствие Главы города Сергея Носова, адресованное участникам митинга.

Фотографии с официального сайта города

В празднике, который мы сегодня отмечаем. Соединены два важнейших государственных понятия – народ и единство. Есть такая проверенная веками мудрость: «Благодаря согласию растут малые государства, из-за раздора гибнут великие державы». Россия большая и многонациональная страна, и вопрос единства имеет для нас колоссальное значение. Иного выбора у нас просто нет: сохраним свою историческую память, духовное наследие, территориальную целостность – значит, сохраним страну. Сделаем это – сможем энергично развиваться в дальнейшем говорится в обращении.

Фотографии с официального сайта города

О единении и согласии, как необходимых условиях сохранения гражданского мира и государственности, говорил с собравшимися епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий. Завершился митинг традиционным звоном колокола на мемориальном комплексе.

После этого праздник продолжился. Участники митинга отведали гречневой каши из полевой кухни и посмотрели концерт творческих коллективов.

Фотографии с официального сайта города

К счастью, полевую кухню разрабатывали военные, а дизайн кухни у вас дома вы сможете разработать самостоятельно. Или выбрать из множества уже существующих вариантов - в любом случае, к этому следует отнестись со всей серьезностью. Ведь кухня зачастую является не только местом приготовления пищи, но и местом, где обедают и ужинают все члены семьи, а значит, её дизайн должен быть на высоте.