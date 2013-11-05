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Митинг, полевая кухня и торжественные речи: в Усть-Утке прошел День народного Единства (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Митинг, полевая кухня и торжественные речи: в Усть-Утке прошел День народного Единства (ФОТО)

5 ноября 2013, 12:55ОбществоCorey
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