Объявлены рублевые цены на новый Chevrolet Camaro

На российском рынке Chevrolet Camaro предлагается исключительно с автоматической шестиступенчатой коробкой передач. Двигатель V8 оснащен системой отключения части цилиндров и изменения фаз газораспределения (VVT).

Производитель уверяет, что обновленное купе обзавелось рядом современных систем безопасности, в числе которых усиленная структура кузова, 6 подушек безопасности, система стабилизации StabiliTrak, 3-точечные ремни безопасности с преднатяжителями и дисковые тормоза Brembo c 4-х поршневыми суппортами.

Среди изменений в дизайне автомобиля отметим обновленный передний бампер с более широкой нижней решеткой и более узкой верхней, новые функциональные вентиляционные воздухозаборники на капоте, а также горизонтальные диодные фары и светоотражающие огни нового дизайна в задней части кузова.

Помимо внешних изменений, рестайлинговая модель получила цветной Head-up дисплей с проекцией на лобовое стекло, а также новую мультимедийную систему Chevrolet MyLink с семидюймовым сенсорным экраном высокого разрешения, которая работает акустикой премиум класса Boston Acoustics. Система Chevrolet Mylink оснащена голосовым управлением, а также функцией воспроизведения текста, благодаря которой можно прослушать SMS сообщения. В стандартную комплектацию Chevrolet Camaro 2014 вошла камера заднего вида и новое эргономичное рулевое колесо. В дополнение ко всему, стала доступна новая кожаная отделка салона цвета слоновой кости.