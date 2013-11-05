Совместим приятное с невероятно полезным! Тагильчане в очередной раз могут помочь бездомным животным

Волонтеры благотворительного фонда «Котопес» вот уже на протяжении долгого времени занимаются активной подготовкой к невероятному событию – благотворительному концерту «Мы можем…», на котором выступит музыкальный квартет «Viva», «Танцевальный винегрет», а также танцевальные коллективы и участники различных мероприятий. Будут и конкурсы, и аукцион, а хорошее настроение просто обеспечено.

Этим концертом мы хотим привлечь внимание тагильчан к проблеме бездомных животных. Я хочу, чтобы люди поняли, что нас мало и мы хотим, чтобы таких людей стало больше! Чтоб люди присоединились к нам, не были равнодушными говорит организатор мероприятия Анна.

Цена билета на концерт символическая – 100 рублей. Все деньги пойдут в фонд на помощь животным. Концерт состоится 10 ноября в 16:00 во Дворце детского и юношеского творчества по улице Коминтерна, 41. Вся информация также в группе концерта в социальной сети.

Деньги с билетов и корма очень-очень помогут бездомышам. А может, кто-то из людей решит кого-нибудь приютить. На концерте будет много детей! А ведь с детства закладывается основа морали и качества нашего характера. Мы провели беседы с артистами и частью зрителей для чего мы собираемся. Как же счастливы дети, им приятно помогать животным. Думаю, это еще одна хорошая духовная пища для них, которая формирует будущее комментирует Анна.