Напиток от «Башспирта» показали в клипе на французском языке

Премьера клипа состоялась сегодня, 5 ноября, в 12 часов по парижскому времени (в 16.00 по Уфе). Увлекательная любовная история озвучена двумя талантливыми артистами — брутальным рокером и утонченной дивой, которую поклонники считают второй Эдит Пиаф, пишет mkset.ru.
Как говорится на сайте фанатов группы Rammstein, Тилль и Zaz планировали запись дуэта еще в 2018 году, но реализовать задуманное получилось только сейчас. В мае текущего года появилась информация о том, что в базу данных GEMA (управляющая авторскими правами в Германии организация) внесли песню Le jardin des larmes, написанную Тиллем Линдеманном и композитором Тьерри Оливье Фор, который в основном сотрудничает с певицей Zaz.
Известно, что клип на эту композицию сняли летом этого года на территории Узбекистана. Участниками съемок стали местные каскадеры и актеры, а также представители съемочной группы из РФ. Zaz дала согласие на место съемок по рекомендации Тилля Линдеманна, съемки клипов которого в последнее время проводились в России.
Крепкий напиток, выпущенный «Башспиртом», очень естественно вписался в кадр, его появление легко вплетается в сюжет печальной баллады и, вероятно, не ускользнет от внимания как обычных любителей музыки, так и от тонких ценителей музыкального творчества.
Необходимо отметить, что это уже второй собственный продакт-плейсмент «Башспирта». Первый клип с продукцией «Башспирта» в кадре, который сняли при участии рэперов Моргенштерна и Тимати на песню El Problema, за год смог набрать более 130 млн просмотров. Как результат — показанный в этом клипе бренд с того периода увеличил свое присутствие в рознице и появился в 73 российских регионах. В «Башспирте» считают, что такой прорыв во многом является следствием выбора эффективных методов маркетингового продвижения.
Кроме этого, в компании пояснили, почему для продвижения своей продукции выбрали именно фронтмена Rammstein.
«Это звезда международного масштаба, он очень популярен и в России, и в других странах мира, таким образом мы смогли охватить обе аудитории. К тому же мы знаем, как Тилль любит Россию, композиция „Любимый город“ в его исполнении хорошо это демонстрирует. В наших планах — поближе познакомить его с Башкирией, с нашим медовым краем. Ведь Lindemann — немецкая фамилия, которая происходит от слова „липа“. А липа, в свою очередь, — это царица медоносов и достояние нашей республики», — пояснили специалисты «Башспирта».
На предприятии пока не раскрывают планы по расширению экспорта продукции вследствие привлечения к съемкам клипа Тилля Линдеманна и Zaz. Из информации в открытых источниках следует, что по итогам прошедшего года объемы экспорта продукции башкирского производителя спиртного выросли на 176%. Об итогах 2021 года говорить рано, но данные о росте экспорта уже обнародовали в ходе I Международного форума алкогольной индустрии «Высший Градус», недавно организованного в Уфе.
А теперь настало время посмотреть, что же вышло в результате. Предлагаем вашему вниманию видеоклип в уникальной коллаборации Тилля Линдеманна и известной французской певицы Zaz на песню Le jardin des larmes («Сад слёз»).