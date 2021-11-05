Напиток от «Башспирта» показали в клипе на французском языке

«Это звезда международного масштаба, он очень популярен и в России, и в других странах мира, таким образом мы смогли охватить обе аудитории. К тому же мы знаем, как Тилль любит Россию, композиция „Любимый город“ в его исполнении хорошо это демонстрирует. В наших планах — поближе познакомить его с Башкирией, с нашим медовым краем. Ведь Lindemann — немецкая фамилия, которая происходит от слова „липа“. А липа, в свою очередь, — это царица медоносов и достояние нашей республики», — пояснили специалисты «Башспирта».