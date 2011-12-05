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Первоцвет-2011: в Нижнем Тагиле выбрали самых красивых студентов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первоцвет-2011: в Нижнем Тагиле выбрали самых красивых студентов

5 декабря 2011, 17:08ОбществоВалерия Лошкарева
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