Первоцвет-2011: в Нижнем Тагиле выбрали самых красивых студентов

В фестивале принимают участие не только учащиеся этого вуза: «Первоцвет» открывает свои двери для всех творческих студентов Нижнего Тагила. Первокурсники соревнуются в разных номинациях и умениях от спортивных достижений до красоты. Фестиваль условно делится на три блока: спорт, наука и прикладное творчество, а также художественное творчество.

Логическим завершением и итогом фестиваля стал гала-концерт 2 декабря в Городском дворце молодежи. В рамках этого события состоялось награждение всех победителей фестиваля, а также конкурс на звание «Мисс-» и «Мистер Первоцвет». За это звание боролись первокурсники из разных учебных заведений города, в общей сложности 11 конкурсантов.

Сначала они, а, точнее, их фотографии боролись за это звание на городском портале Tagilcity.ru. По итогам фотоконкурса победителями стали Денис Кораблев и Виктория Зудова. Правда, победа в голосовании на сайте еще не обеспечила ребятам победы в конкурсе. Они должны были понравиться зрителям и жюри на гала-концерте.

Ребята показывали свои заранее подготовленные видеовизитки, дефилировали по подиуму и вообще старались как можно лучше проявить себя перед компетентным жюри. Не знаем, что конкретно помогло победителям конкурса: старание или же просто удача, но результаты оказались неожиданными.

Среди девушек звания распределились следующим образом:

Молодые люди завоевали следующие награды:

Как комментирует итоги фестиваля начальник отдела по работе со студентами НТИ (ф) УрФУ Светлана Макаренко, все удалось, как и ожидали, без особых инцидентов. Правда, некоторые участники конкурса заставили поволноваться. Дело в том, что конкурсант Павел Кожевников, ставший впоследствии мистером зрительских симпатий, не появился на две окончательные и самые важные репетиции. Его уже сняли с участия и оповестили всех остальных конкурсантов о его выбытии. И тут Паша сам связался в организаторами фестиваля и убедительно попросил их вернуть его обратно.

Он привел такие аргументы, что мы действительно поняли, что он достоен участвовать в этом событии. Поэтому Павла восстановили в качестве участника. Кстати, он неплохо выступил на конкурсе, хотя и пропустил половину репетиций, -- шутит педагог-организатор Нижнетагильского Технологического института Мария Зенкова.