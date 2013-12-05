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С начала года в Нижнетагильский центр занятости обратились более 11 тысяч человек
Сюжеты:
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С начала года в Нижнетагильский центр занятости обратились более 11 тысяч человек

5 декабря 2013, 15:38ОбществоПавел Сидоренко
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