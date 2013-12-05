С начала года в Нижнетагильский центр занятости обратились более 11 тысяч человек

Об этом сообщает УрБК со ссылкой на пресс-службу департамента по труду и занятости населения Свердловской области.

При этом за указанный период подходящую работу нашли 9 377 человек. В численности экономически активного населения на 1 декабря зарегистрировано 1 211 безработных. Таким образом, удельный вес безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости, в численности экономически активного населения (уровень регистрируемой безработицы) составил 0,56%.