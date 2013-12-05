С начала года в Нижнетагильский центр занятости обратились более 11 тысяч человек
За 11 месяцев 2013 года в Нижнетагильский центр занятости за содействием в поиске подходящей работы обратились 11 327 человек.
Об этом сообщает УрБК со ссылкой на пресс-службу департамента по труду и занятости населения Свердловской области.
При этом за указанный период подходящую работу нашли 9 377 человек. В численности экономически активного населения на 1 декабря зарегистрировано 1 211 безработных. Таким образом, удельный вес безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости, в численности экономически активного населения (уровень регистрируемой безработицы) составил 0,56%.
В Нижнетагильском центре занятости на начало декабря было зарегистрировано 3 072 вакансии, из них по рабочим профессиям — 2 300 ед., с оплатой труда выше прожиточного минимума — 2 733 ед. Коэффициент напряженности на 1 ноября 2013 года составил 0,52 незанятых граждан, состоящих на учете, на одну вакансию, в том числе 0,39 безработных.