Волонтерское движение в музее

Нижнетагильский музей изобразительных искусств объявляет набор волонтеров. Вы умеете петь, танцевать, рисовать, увлекаетесь фотографией, а, может быть, просто интересуетесь культурой и искусством? Хотите принять участие в ежегодной акции «Ночь музеев» и других красочных мероприятиях, организуемых Нижнетагильским музеем изобразительных искусств: встречи с художниками, писателями, музыкантами, мастер-классы, пресс-конференции, фото-сессии, красочные открытия выставок и др.? Тогда приглашаем вас в нашу дружную команду волонтеров! Участвуйте сами и приглашайте друзей!