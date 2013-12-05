Волонтерское движение в музее
Волонтер в современном мире - это модно, престижно, интересно. Проявить свои таланты и заявить о себе миру теперь стало возможно!
Нижнетагильский музей изобразительных искусств объявляет набор волонтеров. Вы умеете петь, танцевать, рисовать, увлекаетесь фотографией, а, может быть, просто интересуетесь культурой и искусством? Хотите принять участие в ежегодной акции «Ночь музеев» и других красочных мероприятиях, организуемых Нижнетагильским музеем изобразительных искусств: встречи с художниками, писателями, музыкантами, мастер-классы, пресс-конференции, фото-сессии, красочные открытия выставок и др.? Тогда приглашаем вас в нашу дружную команду волонтеров! Участвуйте сами и приглашайте друзей!
Кроме того, участники волонтерского движения получают уникальную возможность бесплатного посещения выставок Нижнетагильским музеем изобразительных искусств.
Звоните по по тел.: 25-26-47
Напишите c пометкой «Волонтерское движение» Ваши ФИО, номер тел. и то, чем вы хотите заниматься в музее по e-mail: artmnt@list.ru
Приходите в Нижнетагильский музей изобразительных искусств (Уральская, 7 каб. №7 ) с 9.30 до 17.30