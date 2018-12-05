Оператор «Планета» снизил цену на годовые продукты

К Новому году оператор связи «Планета» снизил цены на свои лучшие предложения. Годовые продукты СуперХит и СуперОнлайн и их новые гигабитные версии СуперХит 2.0 и СуперОнлайн 2.0 до 31 декабря можно подключить со скидкой. Фиксированная цена на год вперед — это не только выгодно, но и удобно. Никаких хлопот на 365 дней вперед.

На СуперХит и СуперХит 2.0 действует скидка 15%. Эти продукты будут интересны тем пользователям, кому нужен максимальный набор качественных услуг по выгодной цене. СуперХит включает в себя 305 (83HD) телеканалов, функцию управления просмотром, надежный интернет со скоростью 100 Мбит/с и безлимитную местную голосовую связь. СуперХит 2.0 — это продукт нового поколения. Пользователю СуперХита 2.0 доступны 305 (83HD) телеканалов на любой вкус и оптический интернет со скоростью 1 Гигабит в секунду внутри сети и 500 Мбит/с на внешние ресурсы.

Со скидкой 10% можно подключить продукты для тех, кому нужен только скоростной интернет и ничего лишнего, — СуперОнлайн и СуперОнлайн 2.0. СуперОнлайн — это надежный интернет со скоростью 100 Мбит/с и базовый набор телеканалов за 496 рублей в месяц (при единовременной оплате годового продукта до 31 декабря). СуперОнлайн 2.0 — это оптический интернет со скоростью 1 Гигабит в секунду внутри сети и 500 Мбит/с на внешние ресурсы за 550 рублей в месяц (при единовременной оплате годового продукта до 31 декабря).

Не нужно долго думать, что выгоднее, в каждом продукте сочетаются отличное качество услуг и оптимальная цена. Просто выберите подходящий и подарите его себе на Новый год!отметил директор по маркетингу ITM Холдинга Олег Талалаев.