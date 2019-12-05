Гендир «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева рассказала о вариантах накопления пенсии

В Российской Федерации доходы граждан от 23 до 30 лет не достигают своего пика. Максимально высокие зарплаты россияне получают чаще всего в возрасте от 30 до 34 лет. Обычно у людей именно этой возрастной категории наблюдаются самые большие расходы. Речь идет, например, о покупке квартиры или автомобиля. Но даже здесь у граждан за 30 жизненные цели продолжают оставаться неопределенными. Тут приоритетом должно являться краткосрочное планирование на один-три года, считает глава «Альфа-Капитала».

У россиян, которым 40-50 лет, в жизни определенности уже больше. Уровень их доходов и расходов более стабилен. Поэтому для них, по мнению Кривошеевой, приоритетом будет финансовое планирование на срок от 10 до 15 лет.

Люди, входящие в обе возрастные категории, способны аккумулировать свободные деньги и распределять их между статьями своего бюджета. Эксперты американской компании по оказанию финансовых услуг Fidelity ссылаются на стандартную формулу. Согласно ей, на повседневные траты нужно направлять не более 50% своего дохода. 15% желательно откладывать пенсию, еще 5% — на внезапные приобретения, а оставшиеся 30% от дохода — на среднесрочные цели, информируют «Новые известия».

По словам гендиректора «Альфа-Капитала», на пенсию необходимо направлять именно 15% дохода. Эксперты полагают, что комфортный для среднестатистического человека уровень дохода после выхода на пенсию должен быть не менее 50% от исходного показателя. Регулярно соблюдая указанные выше пропорции, молодые люди за 30-40 лет смогут обеспечить себе достойный уровень жизни в будущем. При этом в настоящем они не будут себя никак ограничивать.

Люди более старших поколений имеют намного меньше времени на накопление хорошего капитала. Для них открытие депозитного счета является не самым выгодным вариантом. Им лучше подойдут программы НПФ, накопительное страхование жизни и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

Кривошеева отметила, что в РФ государство предоставляет 13-процентный налоговый вычет на сумму до 400 000 рублей в год, вносимую на ИИС. Таким образом, за одно пополнение счета реально получить до 52 000 рублей дохода.

Опрос на тему оценки интереса к долгосрочным накоплениям в формате ИИС показал, что число граждан России, которые готовы купить данный продукт, превышает 50%. Самую большую заинтересованность демонстрируют лица в возрасте 40-55 лет.

Топ-менеджер «Альфа-Капитала» добавила, что иметь сбережения на незапланированные покупки очень важно. У человека могут начаться проблемы со здоровьем или же он может потерять работу. На устранение неприятностей могут потребоваться большие деньги. В идеале каждый россиянин должен иметь запасной фонд, средства которого покроют от трех до шести месяцев жизни. Отчислять на эти цели 5% от заработной платы не очень накладно. Средства пойдут на создание финансовой подушки безопасности.

Для хранения краткосрочных сбережений можно использовать биржевые ПИФы, которые признаны одним из наиболее ликвидных инвестиционных инструментов, позволяющих принимать участие в динамике рынков, и дают возможность быстро и без больших издержек снимать свои средства, напомнила Кривошеева.