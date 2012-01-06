Екатеринбуржцы будут ездить на электроавтобусах

По словам Евгения Липовича, в Екатеринбурге до сих пор на ряде маршрутов используются автобусы с двигателем евро-1 (195 единиц). Такие машины не только не экономичны в использовании, но и наносят большой урон окружающей среде. Таким образом, первоочередной задачей на сегодня является замена оставшихся устаревших автобусов на современные.