Екатеринбуржцы будут ездить на электроавтобусах
Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович провел круглый стол по проблемам городского автобуса.
По словам Евгения Липовича, в Екатеринбурге до сих пор на ряде маршрутов используются автобусы с двигателем евро-1 (195 единиц). Такие машины не только не экономичны в использовании, но и наносят большой урон окружающей среде. Таким образом, первоочередной задачей на сегодня является замена оставшихся устаревших автобусов на современные.
Изменить ситуацию может переход на использование электрического транспорта. В частности, речь идет об электробусах. Их достоинства по отношению к окружающей среде, пассажирам и жителям города трудно переоценить - данный вид автотранспорта отличается низким уровнем шумности и выбросов.Кроме того, эксплуатация электроагрегатов значительно дешевле, чем использование автобуса с бензиновым, дизельным или газовым двигателем, так как стоимость электричества значительно ниже стоимости любого из перечисленных видов топлива.