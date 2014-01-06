Кому нужен тимбилдинг?

Сотрудники в вашей компании не могут найти общий язык? В коллективе витает напряжение и царит дух конфликта? Пришла пора избавляться от разрозненности коллектива и двигаться вперед к успеху и развитию!

Руководитель всегда может оценить климат в своей компании, но не всегда он знает, что нужно сделать, чтобы в корпоративном доме царили мир и гармония. Решить этот вопрос поможет проведение тимбилдинга!

Для справки: Тимбилдинг – это мероприятия разного рода, направленные на формирование эффективной рабочей команды.

Виды тимбилдингов: активные, спортивные, интеллектуальные, исторические, музыкальные, танцевальные, кулинарные, приключенческие.

Главная цель тимбилдинга – проработать отношения внутри команды сотрудников.

Задачи тимбилдинга - поднять командный дух, сплотить коллектив, наладить позитивные коммуникации, создать доброжелательную атмосферу, выявить лидеров, дать психологическую разгрузку.

Каким компаниям нужно проводить тимбилдинг

Как определить, что пришло время планировать тренинг командообразования? Проводить тимбилдинг показано не только коллективам с конфликтным климатом, он особенно необходим новым, только что созданным фирмам. Знакомство коллег в не официальной обстановке поможет выстроить лаконичные коммуникации, даст возможность познакомиться сотрудникам друг с другом.

Компании, которые испытывают трудности в развитии, с низкой производительностью, тоже являются претендентами на проведение тимбилдинга. После проведения грамотно разработанного тренинга кривая производительности ползет вверх, и компания берет курс на развитие и достижение успехов.

Успешным фирмам командообразующий тренинг необходим, если в трудовом коллективе есть следующие симптомы:

скрытый корпоративный конфликт;

дистанцированность руководства: подчиненные и начальство не понимают друг друга;

разрозненность и озабоченность больше личными проблемами, нежели делами компании;

нет мотивации к работе в компании;

частые ссоры и выражения недовольства.

Провести командообразующее мероприятие сможет штатный психолог компании или менеджер по персоналу. От них потребуется выбрать вид тренинга, разработать сценарий, программу, при необходимости обеспечить звуковое видео- сопровождение, подобрать снаряжение, костюмы, организовать трансфер и питание участников. Организация командообразования – ответственное дело, как видите, оно требует решения многих организационных вопросов. Именно поэтому многие компании обращаются в специальные агентства.